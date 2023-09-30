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الفنانة ريهام حجاج تنعى أسرة أحمد سامي العدل..تعرف على موعد ومكان الجنازة

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القاهرة - محمد ابراهيم - الفنانة ريهام حجاج تنعي أسرة أحمد سامي العدل وموعد ومكان عزاء أحمد سامي العدل

تعرض الوسط الفني اليوم إلى خبر صادم وهو وفاة الفنان أحمد سامي العدل  ابن الفنان والراحل الكبير سامي العدل، الذي توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر بسبب أزمة مرضية.

 

وفاة الفنان أحمد سامي العدل

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وفاة الفنان أحمد سامي العدل 

أعلن المخرج الشاب خالد سامي العدل وفاة شقيقه أحمد العدل خلال صباح اليوم وأعلن ذلك خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل نسألكم الدعاء له.


الفنانة ريهام حجاج تنعي أسرة الراحل أحمد سامي العدل

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كما نعى الكثير من الفنانين أسرة الراحل أحمد العدل من بينهم الفنانة ريهام حجاج، وتحدثت عن ذلك الخبر الصادم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: لا إله إلا الله، مش مصدقة، آخر مسلسل اشتغلناه سوى هو مسلسل جميلة، المحترم الجميل المؤدب الشاطر، البقاء لله وحده، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وحبايبك.

 

موعد ومكان عزاء الفنان أحمد سامي العدل

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موعد ومكان عزاء أحمد سامي العدل

ونشرت شركة العدل جروب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي "


كما كشفت عن موعد جنازة الراحل الذي سوف تشيع اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي.

أما عن ميعاد عزاء الراحل أحمد سامي العدل، سيقام  العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).

أعمال أحمد سامي العدل

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الفنان أحمد سامي العدل 

يعتبر الراحل أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة  يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" كما عمل أيضًا مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم.

كما شارك  الفنان الفنان أحمد  سامي العدل  خلال مشواره الفني في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021.

جديرًا بالذكر أن آخر مشاركته في الفن كان في  مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

مريم الجابري

مريم الجابري

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