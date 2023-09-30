نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، طرح النجم عمر العبداللات، أحدث أغانيه "عش الحياة"، في تعاون فني هو الأول يجمعه بالشاعر السعودي، معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.



‎الأغنية الحدث التي لحنها العبداللات بنفسه ووزعها موسيقيًا المايسترو مدحت خميس، وقام بالمكساج والماسترنج جاسم محمد، تتناول قضية شحذ همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر.

‎وتلتقي كلمات الأغنية المكتوبة بإحساس الشاعر وتجربته العميقة في الحياة، مع الألحان ليتحول النص الشعري إلى قطعة موسيقية تشرح مقاصد الكلام.



‎وتقول الأغنية: "ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة إلى تخاف منها.. قولها/ من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها/ اتعب على نفسك.. الين انك تصير.. يا انت فوق الشمس.. ولا حولها/ وما يلتقي وصف الصغير مع الكبير.. وكبر الأوادم غير كبر عقولها".



‎وتنتمي الأغنية إلى الايقاع الخليجي الغارق في الحنين، فكانت النتيجة ظهور قطعة غنائية موسيقية تذيب الاحساس، في قول الشاعر: "ما في حاجة تستحق أنها تثير.. حتى المشاكل لا تجيب حلولها/ عش الحياة وقل لمن يزعجك طير.. ولا تزعجك ناس بقرع طبولها".

‎وتم طرح العمل على جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية وموقع يوتيوب، إلى جانب الإذاعات والمحطات العربية.

تألق عمر العبداللات في أمريكا

تألق الفنان عمر العبد اللات، في حفله الذى أحياه بولاية كولارادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى قدم خلاله عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره العربى، حيث حضر عدد كبير من الجاليات العربية.

وكلل العبد اللات نجاحه في حفل فني آخر، أحياه في ولاية أوهايو، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، ما أثرى الحفل وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.