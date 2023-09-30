نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا نعى محمد فؤاد وفاة أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد فؤاد وفاة المخرج أحمد سامي العدل من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب محمد فؤاد:'إن لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحمة الله عليك يا أحمد يا غالي يا ابن الغالي.

تابع:' خالص العزاء لعائلة العدل في وفاة.. المغفور له بأذن الله /أحمد سامي العدل نجل الأخ والصديق الغالي المرحوم / سامي العدل.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

نعى نجوم الفن

نعى نجوم الفن، المخرج الشاب أحمد سامي العدل وذلك بعد أعلن خبر وفاتها بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

رحل اليوم عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين.

نعت الفنانة سيمون، الفنان أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، والفنانة ماجدة نور الدين، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه، داعية لأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشرت سيمون لسامي العدل وأبنائه مُعلقة عليها:" يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب، عرفته طفلًا ورأيته رجلًا وقلبي ينزف وأنا أرثيه لأودعه في سفره إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين".

وأضافت سيمون:" خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي آل العدل الكرام، يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي".

وأيضًا قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين واجب العزاء في فقيد الشباب المخرج أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت رانيا محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: خالص عزائي لعائله العدل في وفاة المغفور له المخرج الشاب أحمد سامي العدل ابن الراحل الفنان سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلب امه ويربط علي قلبها ويصبر جميع عائلته إنا لله وإنا إليه راجعون.

تصدر الترند



تصدر المخرج الشاب أحمد سامي العدل مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد أعلن خبر وفاته بشكل مفاجئ.