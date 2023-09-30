نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تنعى وفاة الفنان محمد فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نهال عنبر على نعي الفنان محمد فريد الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت نهال عنبر:'فقدنا الفنان العظيم محمد فريد بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم صبر أهله

وفاة محمد فريد

رحل الفنان محمد فريد، عن عالمنا منذ قليل وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وكانت ناهد قد أعلنت عن معاناة والدها مع المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكشفت ناهد محمد فريد، في تصريحات صحفية عن إن والدي تعرض لنقص في الهيموجلوبين ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، ما استعدى دخوله الرعاية المركزة حتى نطمئن عليه.

وأوضحت: مازال والدي في الرعاية المركزة، وننتظر نتيجة التحاليل والفحوصات، حتى يقر الأطباء موعد خروجه ومن الممكن أن يخرج من المستشفى اليوم أو غداَ السبت.

وأضافت: أتلقى دعم كامل من نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد سلامة، فهم يتواصلوا معي طوال الوقت حتى يطمئنوا على والدي وحالته الصحية.. دعواتكم.

محمد فريد

محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، فيلم الشيطانة التي أحبتني.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.