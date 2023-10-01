نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف: اخترت رواية "الإسكندراني" لأن فكرتها جيدة.. وأسامة أنور عكاشة وضع فيها خلاصة خبرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المخرج خالد يوسف، بعيد ميلاده مساء أمس في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذي يتم تصويره حاليا في مدينة الانتاج الاعلامي.

وقال إنه يرى أن عيد ميلاده هو يوم سيئ لأنه يتزامن مع رحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، مضيفا: "يوم وحش يوم رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بس هنعمل ايه بقى قدرنا، لكن ارتباط مولدي بيوم رحيل عبدالناصر أشعر من خلاله بوجود ذكرى وارتباط بين يوم ميلادي ويوم رحيل عبدالناصر".

سبب اختيار خالد يوسف لفيلم الإسكندراني



وكشف خالد يوسف خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سبب اختياره لرواية "الإسكندراني" للعودة للسينما بعد سنوات من الغياب، لافتا إلى أنه يرى أن هذه الرواية جيدة جدا، والكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وضع فيها خلاصة خبرته، كما أنه وضع فيها الفرق بين اسكندرية في اوائل الثمانينات وبين اسكندرية في الاربعينيات والخمسينات".

وأضاف يوسف، قائلا: "فمبالك بقى لما احولها لاسكندرية 2023 والاسكندرية بتاعت زمان في الاربيعينيات والخمسينيات، انا كبرت هذه الفترة على الفارق الذي كتبه الاستاذ اسامة ولكن بشكل معاصر، لكننا سنقدم نفس منتج الاستاذ اسامة، وطبعا بوابة الاستاذ اسامة بوابة عظيمة تشرف أي حد أن يقترب منها".

تفاصيل فيلم الإسكندراني

وكان خالد يوسف قد كشف تفاصيل فيلم الإسكندراني، الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، ومأخوذ عن رواية الراحل الكاتب أسامة أنور عكاشة، ويعود بهذا العمل لإخراج الأعمال السينمائية من جديد، بعد أن غاب عنها في الفترة الماضية، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسل سره الباتع الذي عرض في موسم رمضان 2023.

ونشر خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تفاصيل فيلم الإسكندراني وقال: تربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته.. ويبدو أن القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترَ النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته (سيناريو فيلم الإسكندراني) واشتريت حقوقه لإنتاجه وسأبدأ تصويره الأسبوع المقبل باذن الله.

وتابع: “الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا استديوز وفريق العمل، المنتج أحمد عفيفي، إشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، وبطولة هؤلاء النجوم وغيرهم ممن لم نتعاقد معهم بعد”.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.