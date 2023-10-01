إلهام شاهين: أنا ضد فكرة ارتداء طفلة النقاب.. وأتمنى مناقشة قضية زواج القاصرات

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد".

وأعربت إلهام شاهين عن إستيائها من طريقة بعض المشايخ في نصائحهم للناس، موضحة أنها تريد مناقشة عدة قضايا فنية في أعمالها مثل مهاجمة ختان الإناث وزواج القاصرات وارتداء الفتيات النقاب في عمر السابعة وبذلك يقضون على طفولتها.

وقالت إلهام شاهين: "في حاجات كتير بتتعمل غلط والبنت بتتربي على كده، في بنات بينقبوهم وهما صغيرين وأنا شوفت طفلة وهي داخلة المدرسة.. أنا مش ضد بس الإنسان لازم يختار هو عاوز إيه في سن الطفولة وهي لا تزال فيها ملامح الأنوثة علشان تخفيها".

وتابعت إلهام شاهين: "القانون بيجرم زواج القاصرات لكن في ناس بتزور سن البنت علشان يجوزوها وهي صغيرة وفي ناس بتجوز بناتهم عرفي مؤقتا لحد سن معين وبعدها يتم توثيق الزواج والمفروض الأب والأم هما اللي يتتعاقبوا".

وتحدث إلهام شاهين، عن واقعة نيرة أشرف بعد قتلها على أحد الأشخاص، قائلة أن الجاني أعُدم حتى لو رفضته تلك الفتاة ليس من حقه أن يقتلها، وأيضا ينطبق نفس النظام على الرجل الذي تكرهه زوجته يقوم بتطليقها بدل من العيش معها بشكل مجبر.

كما تحدثت إلهام شاهين عن بعض الشيوخ الذين يقولون كلام خاطئ مثل من حق الزوج أن يضرب زوجته، وليس هناك شي في الدين يحث على ذلك وهناك أفكار أخرى غير صحيحة مثل عدم معالجة المريض لأن من يفعل ذلك سيؤخر المريض على لقاء ربه وهناك أشخاص مؤمنة بأراء تلك الشيوخ.