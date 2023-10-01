محمود البزاوي: الفن مافيهوش أستاذ وعبقري.. وأنا بتعلم التمثيل من أحمد داش (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود البزاوي أن الفنان الذي يضع شروطًا للمشاركة في عمل فني، وصل لمرحلة النهاية، وأنه ينهي مسيرته الفنية بيده.

وأشار إلى أنه يرفض ندائه بكلمة يا نجم أو يا أستاذ، وذلك لأن هذه الكلمات تجعله يشعر بذاته أكثر، وقد يصل هذا الأمر إلى الغرور، لذلك يرفضها حتى يظل في مكانة التلميذ الذي مازال يحتاج إلى أن يتعلم.

تصريحات محمود البزاوي

وتحدث البزاوي عن هذا الأمر، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث قال: “لو في فرصة أعلم حد حاجة بقولها له لو عندي معلومة، الفن ليس به أستاذ ولا عبقري ولا أسطى ولا نجم، وسُئلت مرة مين تتعلم منه تمثيل، فأجابت داش، عنده اللي مش عندي هو اللي جاي، حلمه لمستقبله حلو، وأنا مشاركه فيه”.

وتابع البزاوي: "برفض كلمة أستاذ وعبقري ونجم، لأنها كلمات هتحطني في إطار أني فوق لكن لسة عايز أخد مش أدي، أحيانًا بتعمل عندي صدى مش حلو وبشوف نفسي أكتر.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها النجم وصاحب البطولة، هما بيعملوا البطل في الأفلام لا يُهزم ولا يُضرب والبطل نبي، لا ينحني ولا يضرب بالقلم، طب انت هتطلع مشاعرك وفنك إمتا؟!، بيصعب عليّ البطل اللي بيحط شروط وبيفرض حاجات على العمل، هو وقف والوقفة دي بداية النهاية، الطمع في الفن مشروع أطمع لكن مش تطمع أن اسمك والآخرون في الضلمة، هي مش كدة المسألة ممتعة، لوعرفت تستقبل هتعرف توصل”.

واختتم البزاوي: مبحبش أشوف نفسي نجم، النجاح الحقيقي أني أكون عملت حاجة مفيدة، مش أنه يبقا نجم، ممكن أكون نجم من على كافر مجلة، كافر أفيش، لكن إيه الشيء المفيد اللي عملته؟، الحاجة الوحيدة اللي عملتها مفيدة في حياتي أني بتعلم دايمًا.



موعد عرض برنامج في العمق



وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.