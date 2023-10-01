بكليب ومسلسل.. مروة جمال تعود بقوة للوسط الفني (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة الشابة مروة جمال، الترويج لأغنيتها الجديدة، والمقرر طرحها كفيديو كليب مصور قريبا على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها على المنصات الرقمية الموسيقية الأخرى.



جلسة تصوير مروة جمال

وخضعت مروة جمال، لجلسة تصوير مبهجة، في إطار الترويج للكليب الجديد الذي يحمل الكثير من المفاجآت.

وظهرت في جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية رومانسية مميزة حملت توقيع Dolce & Gabbana، بعدسة الفنان شريف قمر، وميكاب أرتيست دينا عبدالكاشف.

عودة مروة جمال للفن

وصرحت مروة جمال، بأنها ستعود بقوة للوسط الفني بعد طرح الكليب، خاصة وأنها في إطار التحضير لمسلسل درامي يعرض في رمضان 2024 ستعلن عن تفاصيله قريبا، ويقوم ببطولته مجموعة مميزة من أكبر نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال مروة جمال

مروة جمال، شاركت من قبل في عدة أعمال درامية مميزة منها "سرايا عابدين" بطولة يسرا، نيللي كريم، نور اللبنانية، قصي خولي، ومسلسل "جريمة شغف" بطولة قصي خولي، منى واصف، أمل عرفة، نجلاء بدر، نادين الراسي، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير.

بالإضافة إلى مسلسل "ريح المدام" أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، إسلام إبراهيم، ومشاركتها الفنان إيمان البحر درويش مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" بمشاركة كل من شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، فتحي سعد.

نبذة عن مروة جمال

مطربة وممثلة مصرية ولدت في 4 مارس عام 1991 في القاهرة، بدأت رحلتها مع الفن بأغنية "سؤال".



اتجهت أخيرا إلى التمثيل حيث تشارك في أولى تجاربها التلفزيونية في مسلسل "اليشمك" وقد شاركت في جميع مراحل التعليم بالحفلات الطلابية وبدأت احتراف الغناء عندما التقيت الشاعر والملحن والمطرب رشيدي والموزع أحمد بيبو.