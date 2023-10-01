محمود البزاوي: عمري ما بنتقد أولادي ولا بقطمهم.. وحميت نقسي من علقة بسبب أبني

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمود البزاوي ضيفا على برنامج "In Deep في العمق" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

وتحدث محمود البزاوي عن أسلوب تعامله مع أولادي موضحا، أنه لا ينتقد أولاده ولكن يُقدم لهم النصائح بشكل غير مباشر، من خلال موقف ما مروا به، مؤكدًا أن الأب الذي يدعي لأولاده بأنه يعلم كل شيء في الحياة، هو في الأساس أب جاهل لا يعلم شيء.

محمود البزاوي: عمري ما بنتقد أولادي ولا بقطمهم

وتابع محمود البزاوي: "أنا اكتشفت حكاية إنك تكون عارف كل حاجة في الدنيا، أنك مش فاهم حاجة خالص، عمري ما بنتقد أولادي ولا بقطمهم، لما بكون خايف على اكرم ابني فبيقولي يا بابا ليه بتعمل كده؟، بقوله في حق صغير بيني وبينك فاسمح لي بالحق ده، أني أسأل عليك وأشوفك هتتأخر ولا لأ وهكذا".

وفي نفس السياق تحدث البزاوي موقفًا له مع نجله، حاول من خلاله أن يقدم له نصيحة بشكل غير مباشر، فرغم أن نجله في ذلك الوقت كان صغيرًا،إلا أنه أراد أن يعطيه حكمة من موقف مروا به، موضحًا: كنت لسة بتعلم السواقة، ومعايا ابني جمبي، وأنا في فيصل في ميكروباص جاي غلط فدخل في العربية، أكرم ابني أتخض، لأن نزل من العربية 4 رجال شكلهم كبير ويخض، وكانوا نازلين على خناقة، محبتش اتخانق قدام ابني، نزلت لهم لميت الموقف وهزرنا سوا.

محمود البزاوي: حميت نفسي من علقة عشان أبني

وأضاف: أكرم كان بيعيط، قلت له كان ممكن أنزل وأتخانق وأعمل فيها شجاع وأترن علقة، لكن حميت نفسي من العلقة عشانك، دايمًا بدي له نصائح من خلال الفعل، لو انضربت قدامه كان هيتكسر، بس وضحت لي أن اللي حصل دا لا يمنع أن أبوك ممكن يتضرب عادي.

وأستكمل حديثه قائلا: "من وابني لسة بيمشي كنت بتكلم معاه في حياتي الشخصية، باخده من ايده وامشيه تاتا تاتا، لأن في المستقبل هو اللي همسكني ويسندني، لو مكنتش امين عليه هنا، مش هيكون أمين عليّ هناك، لكن لو قُلت له أنا أبوك وعارف كل حاجة، بقيت أب جاهل".