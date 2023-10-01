نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة فهمي تنعي وفاة أحمد سامي العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة عايدة فهمي، وفاة أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، موجهه التعازي لوالدة الراحل الفنانة نادية شكري من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور عايدة فهمي

وكتبت عايدة فهمي: "خالص العزاء للفنانة القديرة نادية شكري Nadia Shoukry والفنانة رشا سامي العدل في وفاة شقيقها المغفور له باذن الله احمد".

نعي نجوم الفن

نعى نجوم الفن، المخرج الشاب أحمد سامي العدل وذلك بعد أعلن خبر وفاتها بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

رحيل أحمد سامي العدل

رحل اليوم عن عالمنا المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين.

وعبر محمد فؤاد عن حزنه الشديد على فراقه وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام

"إنّا لله وإنا اليهِ رَاجعُون

رحمه الله عليك ياأحمد ياغالي ياابن الغالي..

خالص العزاء لعائله "العدل"

في وفاة المغفور له بإذن اللّه/أحمد سامي العدل

نجل الأخ والصديق الغالي المرحوم/سامي العدل

رحمه اللّه واسكنه فسيح جناته".

نعت الفنانة سيمون، الفنان أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، والفنانة ماجدة نور الدين، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه، داعية لأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشرت سيمون لسامي العدل وأبنائه مُعلقة عليها:" يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب، عرفته طفلًا ورأيته رجلًا وقلبي ينزف وأنا أرثيه لأودعه في سفره إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين".

وأضافت سيمون:" خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي آل العدل الكرام، يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي".

وأيضًا قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين واجب العزاء في فقيد الشباب المخرج أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت رانيا محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: خالص عزائي لعائله العدل في وفاة المغفور له المخرج الشاب أحمد سامي العدل ابن الراحل الفنان سامي العدل والكاتبة ماجده نور الدين، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلب امه ويربط علي قلبها ويصبر جميع عائلته إنا لله وإنا إليه راجعون