نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمد إمام في مسلسل "كوبرا " رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد إمام، هذه الفترة للانتهاء من مسلسل كوبرا الذي أعلن عنه منذ فترة قريبة ليتم المشاركة به في موسم رمضان القادم.



ما هى تفاصيل شخصية محمد إمام بالمسلسل

يجسد شخصية جديدة خلال أحداث العمل فهو يقدم شخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.



فيلم "أبو نسب"

الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ما هي آخر أعمال محمد إمام؟



يعتبر فيلم عمهم هو آخر أعمال محمد إمام وأعلن الفنان محمد إمام عن تصدر آخر أفلامه "عمهم" للتريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر".

من هم أبطال فيلم “عمهم”؟

محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من انتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي.