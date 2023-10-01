نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أداء إيجابي لـ PAW Patrol: The Mighty و SAW بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تنبؤات الخبراء في مجال السينما بهوليوود عن افتتاحيات مميزة في شباك التذاكر لعدد من الافلام الجديدة، ابرزها فيلم الرسوم المتحركة الجديد PAW Patrol: The Mighty.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم من المتوقع له أن يحقق افتتاحية تقدر بـ 22 مليون دولار من خلال عرضه في 3،644 صالة عرض.

الأمر نفسه متوقع بالنسبة لعدد من الافلام التي تطرح بالوقت نفسه، Saw الذي يسير بمعدل ايجابي بتحقيقه لـ 17.5 مليون دولار في افتتاحيته بصالات العرض.

منافسة شباك التذاكر الأمريكي

الجزء العاشر من Saw

وكان قد طرح طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم الرعب الشهير Saw X، والذي يمثل الجزء العاشر من سلسلة أفلام الرعب الدموية الشهيرة.

ونقل موقع "ديد لاين" الإعلان الترويجي للفيلم، والذي بشر بمزيد من الدموية والظلامية في أحداثه مقارنة بالأجزاء السابقة منه.

الفيلم يشهد عودة شخصية العقل المدبر لمكائد الضحايا الدموية جون كارمر، الذي يجسده الممثل توبين بيل، في فصل لم يتم سرده ضمن أحداث السلسلة من المفترض ان تكون أحداثه بين الجزء الأول والثاني من حيث الفترة الزمنية.

وسيطرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية حول العام بحلول 29 سبتمبر المقبل، في موعد مبكر عن الموعد السابق الذي حدد له بتاريخ 29 أكتوبر.

جديد أخبار هوليوود

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم جولدا، الذي يقدم شخصية أول رئيسة وزراء للكيان الاسرائيلي المتحل "جولدا مائير".

الفيلم من إنتاج شركة "بليكر ستريت"، ويروي الفترة التي عاشتها رئيسة وزراء دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر، وما عاشته من أزمات حلت على الحكومة الاسرائيلية بقيادتها، بفضل الهزيمة النكراء التي طالت جيش الاحتلال الاسرائيلي في عام 1973.

الفيلم يكتبه للسينما نيكولاس مارتين، وهو أحدث عمل سينمائي للمخرج "جاي ناتيف"، وسيكون عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي 2023.