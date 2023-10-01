نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور..حماقي يتألق بأضخم حفلات خريجي الثانوية فى الإسكندرية ويعلن عن انضمام الملحن عمرو طنطاوي لفرقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار محمد حماقي مساء أمس السبت أضخم حفلات خريجي مدارس الثانوية العامة بالإسكندرية وذلك على شاطئ ساحة فندق جولدن جويل بسيدي جابر للعام الثاني على التوالي.

محمد حماقي يحيي حفل خريجي مدارس الثانوية العامة



جاء إختيار حماقى لإحياء الحفل عقب استفتاء بين خريجي مدارس الثانوية العامة أجراه منظموا الحفل بهاء محمود وأدهم بكري بالتعاون مع عدد من جروب الدفعة.

ما هي أبرز أغاني محمد حماقي؟



ومن جانبه أشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية على عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "نفسى ابقى جنبو"،" زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و" أم الدنيا".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدًا جدًا".



كما حرص حماقي على تقديم أحدث أغانيه "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة" التى اشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

تهنئة الخريجين

تخلل حماقي كلمة تهنئة للخريجين وأنه كان يخشى على إجهاد الفرقة خاصة انهم وصلوا صباح الحفل من السعودية وقبله حفل الكويت ولكن بمجرد رؤيته لهم تلاشى كل التعب.

محمد حماقي يعلن انضمام الموسيقار عمرو طنطاوي

كما أعلن عن إنضمام الموسيقار والملحن الكبير عمرو طنطاوي لفرقته الموسيقية وهو ما اعتبره إضافة وقيمة كبيرة.

حماقي يشكر الإعلامي ممدوح موسى ويتلقى هدايا المعجبات

ووجهة كلمة شكر للإعلامي ممدوح موسى وأكد على اقتراب تجميع حلقات البرنامج الذي يجمعهما عن مشواره حياته، وتلقى حماقي عدد من الهدايا من المعجبات كان أبرزها لوحتين له.