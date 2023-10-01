نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل طرح Stranger Things لـ 2025 يثير حالة من الغضب بين المشاهدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت أنباء حول احتمالية تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب العارم بين المترقبين لطرح المسلسل من عشاقه.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهرت هذه الأنباء التي تفيد بان الموسم الخامس والأخير، لن يتم عرضه خلال عام 2024 المقبل، كما كان مخططًا له، والآن الاحتمالية الأقرب أنه سيتم طرحه للعرض خلال عام 2025 لأسباب غير معلومة حتى الآن.

Stranger Things

نسخة رسوم متحركة

ومنحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على إنتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

جديدأخبار Stranger Things

يأتي ذلك بعد أن أكد كتاب مسلسل "سترينجر ثينجز"، أن ما تردد حول تقديم عرض للممثلة الشابة مايلي بوبي براون للمشاركة في بطولة عمل سينمائي مشتق من أحداث مسلسل نتفليكس الناجح، كان مجرد شائعات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفى الثنائي المؤلف للمسلسل الشهير، أن مايلي تلقت عرض لعمل سينمائي بهذا الشكل من الأصل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الممثلة الشابة مايلي بوبي براون، عن أنها رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، عرض عليها لصناعة فيلم سينمائي تشتق أحداثه من مسلسلها الناجح Stranger Things.

هذا المسلسل الذي قدم مايلي للجمهور، حين كانت لاتزال في سن الـ 11 حين عرض موسمه الأول في عام 2016، قالت مصادر مقربة من مايلي بوبي براون، أنها تتطلع لختام مشاركتها في هذا العمل، مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي منه.