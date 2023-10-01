نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول ما قولت هعمل مسرحية الموموس الفاضلة الدنيا كلها قامت.. وأطالب بمقاطعة برنامج ياسمين عز ".. أبرز تصريحات إلهام شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج " كتاب الشهرة " مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر شاشة " الجديد " الفضائية، وتحدثت عن الهجوم على مسرحية " الموموس الفاضلة " وعن فيلم " السجينات " وعن اعتزال آثار الحكيم وحرمانيتها للفن بالإضافة عن حديثها لفقدان والداتها ، نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

الهجوم على مسرحية الموموس الفاضلة

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب هجوم البعض عليها بسبب تقديمها لمسرحية "الموموس الفاضلة"، موضحة أن تلك المسرحية عرضت في مصر بفترة الثمانينات، ولم تثير تلك الضجة والتي قدمتها الفنانة سميحة أيوب.



وقالت إلهام شاهين: "أول ما قولت هعمل المسرحية دي.. الدنيا كلها قامت ومقعدتش.. بس يمكن شي في غلط في التعليم ويمكن كان في غلط من الشيوخ في الجوامع بيقولوا للناس أفكار متشددة".



ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم السجينات ؟

واستكملت إلهام شاهين، حديثها عن فيلم السجينات التي قدمته مع سماح أنور، موضحة أن العمل حقق إيرادات عالية ونافس أكبر الأفلام رغم عدم إهتمامها به وكان أول عمل فني يشارك فيه المطرب عمرو دياب، من خلال أغنية "حمد الله على السلامة".

واختتمت "شاهين": "عمرو دياب شخص لطيف وذوق جدًا هو كان بيغني في الفيلم وأنا برقص.. الناس كانت بتحجز تذاكر وتقعد على الأرض علشان تشوف الفيلم".

خلاف إلهام شاهين مع آثار الحكيم



كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن خلافها مع النجمة آثار الحكيم، بسبب تصريحات الأخيرة عن إعتزالها الفن وحرمانيته، موضحة أن تصريحاتها لم تعجبها وحديثها كانت قلة إحترام.



وتابعت إلهام شاهين: "أول ما أعتزلت آثار الحكيم الفن قالت كلام معجنبيش لما قالت أنا ربنا تاب عليا وإن شاء الله ربنا يتوب عليكم عقبالكم، لترد إلهام شاهين:"ربنا يتوب علينا من إيه!؟.. أنتوا معتبرين أن الفن فيه إهانة كل اللي سابوا الفن وقالوا حلال وحرام أنا ضدهم".

وأوضحت "شاهين"، أن الفنانة الراحلة شادية أعتزلت الفن ولم تتحدث عن حرمانيته أو تخرج بأية تصريحات وهو احترام كبير منها، ليسألها الإعلامي علي ياسين:" يعني كلام آثار الحكيم فيه قلة إحترام"، لترد بقول:"اه فيه قلة إحترام".

أثر وفاة والدة إلهام شاهين عليها

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن وفاة والدتها كسرتها وجعلتها حزينة للغاية ولا تزال مفتقدتها حيث حدث تغيير كبير في شخصيتها، وهناك حزن يزيد معها بشكل مستمر وتتحدث مع والدتها عن طريق صورها ولم تتقبل الوضع ولا تستطيع أن تستلم للأمر وبه إعتراض على حكم الله بسبب فقدانها لوالدتها.

واختتمت إلهام شاهين، قائلة:"أنا أموت عادي بس أقرب حد ليا يموت أو أعيش من غيره يروح صعب.. الفراق صعب من الموت، الموت راحة للي بيموت ومش بيحس بحاجه والفراق مصيبة".



إلهام شاهين تطالب بمقاطعة برنامج ياسمين عز



تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن فكرة برنامج الإعلامية ياسمين عز، موضحة أنها ضد ما تقدمه من أفكار كونها تنحاز لشخصية الرجل بطريقة زائدة عن حدها وأستخدام الألقاب مثل "فرعوني وفنيقي".



وتابعت إلهام شاهين:"مش عاوزه أدي أي أهمية لحد وأطلع أتكلم عنه، أنا مش بتابع نوعية البرامج دي لكن في ناس بتحكيلي، ياسمين عز أوفر أوي مع الرجالة وبتحقر من شأن المرأة".

وطالبت "شاهين"، بمقاطعة برنامج "عز"، في حيث أشادت ببرنامج رضوى الشربيني معقبة: "رضوى كويسة ولذيذة وبطالب بمقاطعة برنامج ياسمين عز معنديش حاجه أقول لها هي عرفت تلفت الأنظار ضد الأشياء الغريبة اللي ضد المجتمع اللي يتقبلها، في مجتمعات بتاخد كلامها بهزار وكوميديا، اعتقد أن هي نفسها مش مقتنعة باللي بتقوله، في إعداد بيقولها تقول كده، بتقول كلام مش منطقي".

