انت الان تتابع خبر جوري بكر تفتح النار على الممثلين المصريين وتكشف عن مصائب تحدث خلف الكواليس..هذا ما يفعلوه في رمضان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقدت الفنانة جوري بكر، تكريمات الفنانين على أعمالهم في السباق الرمضاني الماضي، موضحة أنها لم تر أعمال هؤلاء الفنانين في موسم رمضان، فضلا عن تجاهل تكريم الفنانين الذي قدموا أعمالا ناجحة.

وكتبت "بكر" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالنسبة للتكريمات الرهيبة بتتوزع على ممثلين أنا شخصيا مشفتهمش في موسم رمضان اللي فات، والناس اللي تعبت وكسرت الدنيا السنة اللي فات دي فين حقوقهم؟ ليه محطوطين على الرف من ساعتها؟ وده بسبب إيه؟".

وأشارت: "بس الحمد لله راضية بنجاحي وحب الجمهور ليا وإن شاء الله قريبا جدا هكون متواجدة معاكم بحاجات كتير ونجاحات أكتر".

وكانت جوري بكر قد شاركت في مسلسل “جعفر العمدة” في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحا كبير، وحظى باهتمام وإعجاب الجمهور، لما يتناوله من أحداث قائمة على الإثارة والتشويق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات.

مسلسل «جعفر العمدة»، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهري، وعصام السقا، ومنة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.