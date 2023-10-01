نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم شمل نجمات The Devil Wears Prada في حدث بنيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مراسم احتفالية توزيع جوائز Albie Awards السنوية، لم شمل بن النجمة آنا هاثوي والنجمة القديرة ميرل ستريب، نجمتي فيلم The Devil Wears Prada.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من اجتماع الثنائي المميز في الحدث الذي تنظمه مؤسسة Foundation For Justice للعام الثاني على التوالي، بحضور نجمة الفيلم ايملي بلنت.

عودة للغناء

و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها.

عودة بعد 11 عامًا

وتقول الصحيفة البريطانية، أن عودة آنا هاثوي للغناء في هذا الفيلم الجديد، سيشهد عودتها لتقديم أداء غنائي في عمل سينمائي بعد مرور 11 عامًا على المرة الاخيرة التي تقوم بها بذلك.

كانت آخر تجربة لآنا هاثوي في تقديم أداء غنائي في عمل سينمائي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم البؤساء الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار.