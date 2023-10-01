نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لـ May December في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة نتلفيكس الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد May December، الذي تحدد أن يكون الفيلم الافتتاحي لمهرجان نيويورك السينمائي الدولي.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي تشارك في بطولته نتالي بورتمان، وجوليان مور وتشارليز ميلتون.

عودة للظهور رغم الازمات

وتعود نتالي بورتمان للظهور الإعلامي رغم ما تعيشه من أزمة أسرية، تقترب بها من الانصفال عن زوجها، وقد عادت النجمة نتالي بورتمان للظهور بعد غياب، خلال اجرائها لجلسة تصوير جديدة لحملة دعائية مخصصة لعلامة ديور العالمية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها نتالي للعلامة العالمية للأزياء والموضة، على أحد الشواطئ بمدن أسبانيا الساحلية، وكانت في اطلالة حمراء انيقة.

ما بعد الانفصال

وكانت قد عاشت مؤخرا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة اخرى، ما ادى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.