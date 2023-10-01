موسم جديد سيكون الـ 15 لـ "سبونج بوب" تعلن عنه نيكلوديان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة "نيكلوديان" الأمريكية عن نيتها تجديد طرح مسلسل الرسوم المتحركة الشهير SpongeBob SquarePants لموسم جديد.

ووفق ما ذكره "ديد لاين"، هذا الموسم الجديد من المسلسل، سيكون الموسم رقم 15 الذي يتم طرحه من مسلسل "سبونج بوب"، وسيضم الموسم الجديد 26 حلقة.

SpongeBob SquarePants

مواسم جديدة لأعمال مشابهة

وضمن أبرز مسسلات الرسوم المتحركة التي حصلت على تجديد للطرح لمواسم جديدة، أن تم الكشف رسميًا عن تجديد مسلسل الرسوم المتحركة المشتق من عالم Star Wars، ويحمل عنوان Star Wars: The Bad Batch.

ووفق "ديد لاين"، الموسم الجديد المقرر لهذا المسلسل للرسوم المتحركة، سيكون الثالث والختامي منه، على أن يعرض عبر منصة "ديزني بلص".

جديد Star Wars

و بعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الإعلان خلاله عن مجموعة من أحدث الأعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، أعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.