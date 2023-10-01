نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان الفنان محمد فريد إلى مسجد الحصري استعدادًا لأداء صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل، إلى مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، جثمان الفنان محمد فريد، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، وحصرت ابنته على مرافقة الجثمان.



وفاة محمد فريد

وتوفي الفنان محمد فريد مساء أمس، بعد معاناة مع المرض داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز 83 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا، فقد شارك طوال مسيرته الفنية فيما يقرب من 240 عملًا فنيًا.

ما هي آخر أعمال محمد فريد؟

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد فريد مشاركته في مسلسل "بركة"، بطولة الفنان عمرو سعد وجسد خلاله دور الحاج صالح، هالة صدقي، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وأحمد حلاوة، ومحمد أبوداود، ومصطفى درويش، وهنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.



أعمال محمد فريد



من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.