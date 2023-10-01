تعرف على تفاصيل شخصيات فيلم "مقسوم"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت كل من الفنانة ليلى علوى وشيرين رضا وسماء إبراهيم تصوير مشاهدهم بفيلم "مقسوم"، حيث يظهرون خلال أحداث الفيلم مطربات اعتزلن الغناء بعدما كانت لهن فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي.



من هم أبطال فيلم "مقسوم"؟

فيلم مقسوم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

حالة إنتعاشة فنية لليلى علوي

تعيش الفنانة ليلى علوى حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، حيث تتعاقد على 3 أفلام ما بين التحضير والتصوير والعرض، حيث تعاقدت ليلى مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان المستريحة، ويشاركها في بطولته بيومي فؤاد، كما انتهت منذ فترة من تصوير فيلم آل شلبي، والمقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل، ويشارك في بطولته سوسن بدر، لبلبة، فيما تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي تشاركها بطولته زينة.

ما هي آخر أعمال ليلى علوي؟

وفي سياق أخر، عرض مؤخرًا فيلم شوجر دادي، الذي عرض في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وخاصة بدول الخليج.

من هم أبطال فيلم شوجر دادي؟



فيلم شوجر دادي من بطولة: ليلى علوي، حمدى الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، هشام عباس، مروان يونس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



ق٪صة فيلم شوجر دادي



وتناقش أحداث العمل فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.