نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي أبرز الحاضرين في جنازة الراحل محمد فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أشرف زكي على حضور جنازة الفنان محمد فريد، التي أقيمت منذ قليل في مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد نعت وفاة الفنان محمد فريد في بيان لها قائلة: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير محمد فريد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.



أزمة محمد فريد الصحية

وكان الفنان الراحل محمد فريد قد عاني من نقص في الهيموجلوبين، مما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعفات، استعدى ذلك دخوله الرعاية المركزة، قبل وفاته.



نبذة عن محمد فريد



محمد فريد هو فنان مصري ولد في 20 ابريل 1940، شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل غريب في المدينة وكذلك دوره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، فيلم الشيطانة التي أحبتني.



أعمال محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.