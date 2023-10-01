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زوجة محمد حسنين ضيفة الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا بمئويته

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استديو "معكم منى الشاذلي"، السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل لتفتح خزينة حكايات وصور وأسرار بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده فى حلقة يوم الأربعاء القادم الساعة العاشرة مساء على قناة "ON".
 

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زوجة محمد حسنين هيكل تكشف خزائن زوجها ووصيته


ولأول مرة تقرأ هدايت تيمور وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو يعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها المذيعة بأنها أشبه بعمل أدبي.

قصة زواج هدايت تيمور من محمد حسنين هيكل 

 

وأمام جمهور البرنامج روت السيدة هدايت تيمور قصة زواجها من هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة أخبار اليوم قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بالإضافة لمعلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.
 

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حقيقة وجود نسخ من وثائق محمد حسنين هيكل

 

كشفت هدايت تيمور حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر وما هو مصير تلك الوثائق.
 

صور عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل


كما يعرض البرنامج صورًا عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل في فترات زمنية مختلفة وفي مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها يظهر فيها زوجته وأبناؤه وأفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه من مصر وخارجها.

وبالإضافة إلى الجوانب الأسرية والإنسانية، تكشف زوجة هيكل عن تفاصيل هامة لأحداث جسام في تاريخ مصر مثل عدوان 1956 وهزيمة يونيو 67 وكذلك انتصار أكتوبر العظيم وكيف كانت الأمور تجري خلف الكواليس وفي اتصالات القادة والمسئولين.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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