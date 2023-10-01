يناير المقبل.. انطلاق مهرجان محافظة الشرقية السينمائي الدولي بولاية صور

صور ـ «الوطن»:

أعلنت الجُمعية العمانية للسينما عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان الشرقية السينمائي الدولي والذي سيقام خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2024 في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ، حيث يأتي هذا المهرجان ضمن عدة مهرجانات تنظمها الجمعية توافقًا مع رؤية عُمان المستقبلية 2040 التي ارتكزت أهم محاورها الأساسية على: (الإنسان والمجتمع) و(الاقتصاد والتنمية).

واستنادًا لهذه الرؤية أطلقت الجمعية العُمانية للسينما مشروع (أصنع فيلمك في عمان) الذي يهدف إلى ترويج المحافظات وجعلها بيئة خصبة تستقطب شركات الإنتاج العالمية وصنًاع الأفلام والشركات المحلية من أجل تصوير أعمالهم الفنية في المحافظات العُمانية، والعمل على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال الاقتصاد البنفسجي الذي يهتم بإقامة الفعاليات والأنشطة التي تساهم في جعل الموروث الثقافي والمواقع السياحية والمعالم الاثرية أحد أهم فرص الأعمال والاستثمار. وقال المخرج أنور الرزيقي مدير مهرجان الشرقية السينمائي الدولي أن النسخة الثانية من المهرجان تشمل على خمسة مسابقات وهي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة العُمانية والدولية ، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة العُمانية والدولية ،ومسابقة أفلام التحريك العُمانية والدولية ، ومسابقة أفلام التحريك للمؤسسات ، ومسابقة أفضل سيناريو غير منفذ للأفلام العُمانية ، بالإضافة إلى مسابقة ثيمة المهرجان (عُمان شلوني) التي تستهدف صناع الأفلام العُمانيين من أجل صنع أفلام وثائقية تتناول المقومات التراثية والسياحية التي تتميز بها سلطنة عُمان ، وتهدف كذلك إلى خدمة مشروع أصنع فيلمك في عُمان.

وأضاف: كما يتضمن المهرجان على عدة فعاليات مصاحبة مثل فعالية سينما صور قديمًا التي سيتم العودة إلى الماضي ومحاكاة دور سينما صور التي تأسست عام 1971 للراحل خميس بن راشد بن عبدالله المخيني (الجبل) من خلال عرض عدد من الأفلام القديمة التي كانت تعرض بهذه السينما وسوف يشاهد الجمهور هذه الفعالية في الهواء الطلق ، كما سوف تشهد أيام المهرجان اقامة ندوة بعنوان الاستثمار السينمائي في المعالم الأثرية والمدن القديمة، وندوة أخرى بعنوان استثمار الأساطير والحكاية في الصناعة السينمائي، وجلسة نقاشية مفتوحة مع النجوم الدوليين المكرمين في المهرجان ، وحلقة عمل في كتابة السيناريو للمهتمين بصناعة الأفلام، بالإضافة إلى الجولات السياحية لضيوف المهرجان.