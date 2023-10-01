انت الأن تتابع خبر معجب مهووس يقتحم منزل مايلي سايروس للمرة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم معجب مهووس منزل المغنية الأميركية مايلي سايروس، للمرة الثانية الأمر الذي سبب لديها الذعر والخوف .

حيث ظهر رجل-سبق وان اقتحم منزلها وسجن بسبب ذلك-في منزل المغنية مرة أخرى، مما دفعها إلى أخذ الأمور على عاتقها.

وتلقت المغنية أخباراً سارة من القضاء الأميركي، الذي منحها أمر حماية ضد مطارد، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عاماً وصل إلى منزلها بعد وقت قصير من مغادرته السجن.

وقد منح القاضي سايروس أمرًا تقييديًا ضد الرجل ويمنعه في الإشعار من الاتصال بها مرة أخرى أو مضايقتها أو حضور أي أحداث تكون حاضرة فيها.

كما يمنعه الأمر من حضور الحفلات ولا يجوز له الاقتراب لمسافة 10 أمتار من المغنية أو منزلها أو مركباتها.

وفي التفاصيل، كان المهاجم يرسل رسائل لها منذ عام 2018، ووفقًا لموقع TMZ، ذهبت سايروس إلى المحكمة لطلب إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الرجل الذي اقتحم منزلها.

وقالت المغنية للقاضي إن الرجل كان يرسل لها رسائل يطلب فيها المال ويكتب لها تعليقات ذات طابع جنسي.

لقد كان نمطًا من السلوك تصاعد إلى درجة أنه ظهر مرتين في صيف عام 2022 في منزلها في لوس أنجلوس، حيث تم إبعاده على الفور.

وبحسب التقارير التي نشرها موقع TMZ، دخل الرجل سجن سان كوينتين في ديسمبر من العام الماضي وتم إطلاق سراحه في نهاية أغسطس 2023.