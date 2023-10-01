مسقط ـ العمانية: أعلنت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن عن إطلاق مهرجان الدن الدولي خلال الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار (أهلًا بالعالم في سلطنة عُمان)، ويتضمن عروض مسرح الكبار ومسرح الأطفال ومسرح الشارع، بمشاركة العديد من الفنانين والمختصين والمسرحيين الدوليين في العالم العربي وخارجه. ويهدف المهرجان إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية وثقافية وفنية وتاريخية، وصناعة مجتمع إنسانه مبدع، ومبتكر وينافس عالميًّا، ويوفّر منصةً فريدة للحوار والتبادل الثقافي، إضافةً لسعيه لجعل سلطنة عُمان مركزًا مزدهرًا للسياحة الثقافية ليعرّف العالم أجمع بالفن العُمانيّ وتميّز أداء العُمانيين في هذا المجال. وأوضح محمد النبهاني رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أهمية هذا المهرجان وآثاره الإيجابية في إثراء السياحة الثقافية في سلطنة عُمان، مؤكدًا على الدور الكبير للمهرجان الذي يجتذب شخصيات فنية عريقة ومهمة من حول العالم لجعل سلطنة عُمان مركزًا ثقافيًّا وحضاريًّا وسياحيًّا لمختلف الأطياف، حيث يُعد الفن والمسرح من أبسط وأهم اللغات التي يفهمها العالم أجمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الدن المسرحية» تطلق في 22 أكتوبر الجاري مهرجانها الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.