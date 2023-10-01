الركن العماني فـي معرض الرياض الدولي للكتاب يجسد الحضارة العمانية والثراء الثقافـي

الرياض ـ العُمانية: أكد عدد من المسؤولين والكتّاب والمفكرين والمثقفين والقرّاء الذين زاروا معرض الرياض الدولي للكتاب، على أن ركن سلطنة عُمان في المعرض يجسّد الحضارة العُمانية والثراء الثقافي. وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على معرض الرياض الدولي للكتاب، ومن مكنونات ركن سلطنة عُمان إصدارات ثقافية وفكرية، بالإضافة إلى المخطوطات التراثية العُمانية، ومعرض الفنون التشكيلية، والعديد من العروض الفنية والموسيقية، وشاشة عرض لبث أفلام ترويجية وسياحية قصيرة عن سلطنة عُمان، وركن خاص لتقنية (VR).وأكد سمو الأمير تركي الفيصل آل سعود خلال زيارته لركن سلطنة عُمان على عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن الجمهور السعودي يتزاحم على ركن سلطنة عُمان لتبادل المعرفة.

من جانبه قال علي رضا عنايتي السفير الإيراني المعيّن في المملكة العربية السعودية خلال زيارته لركن سلطنة عُمان: إن عُمان غنية بتراثها وأدبها وثقافتها، وهذا ما يعكسه ركن سلطنة عُمان في المعرض، مضيفا أن سلطنة عُمان تتميز بتراثها العميق الضارب في جذور التاريخ.

كما أوضحت صفية السهيل السفيرة العراقية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية أن مشاركة سلطنة عُمان في المعرض قيّمة ومميزة، وما هو معروض في ركن السلطنة يؤكد التراث الإنساني الثري، مضيفة أن معارض الكتب وما تحويه من مخطوطات ونتاج فكري وثقافي هو جسر للحوار الثقافي وتعريف الشعوب ببعضها الآخر.

ومن جهته أكد سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء أن ركن سلطنة عُمان في معرض الرياض الدولي للكتاب ومن خلال المخطوطات والمطبوعات والمنشورات؛ يقدّم مزيجًا علميًّا ثقافيًّا، كما تُبرز البرامج والفعاليات من محاضرات وندوات أدبية وشعرية الهويةَ العُمانية الراسخة في وجدان الإنسان العُماني.

وبيّن سعادته أن مشاركته في المعرض ستتحدث عن التعايش في سلطنة عُمان، وأن سبب هذا التعايش هو الإنسان العُماني، مشيرًا إلى أن الإنسان العُماني لديه قبول للآخر، وقد جاء القرار السياسي ليكرّس هذا التعايش بين العمانيين بمختلف أجناسهم وأعراقهم.

من جانب آخر، قال أحمد بن سعود الرواحي المدير العام المساعد للمعرفة والتنمية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: تأتي مشاركة سلطنة عُمان في معرض الرياض الدولي للكتاب كضيف شرف للمعرض، تعزيزًا للتبادل الثقافي والفكري, واستعراضًا لحضارة سلطنة عُمان وتاريخها الضارب في جذور التاريخ وفنونها المتنوعة، مضيفًا أن سلطنة عُمان تشارك في المعرض ممثلةً بـ ١٥ جهة حكومية وخاصة، وذلك لتعريف زوار المعرض بتجارب سلطنة عُمان في الفكر والثقافة والأدب بطرق عرض تجسد عراقة الماضي وتتناغم مع مستجدات العصر باستخدام التكنولوجيا.

وأكد على ثراء البرنامج الثقافي المعد من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث يشمل المحاضرات الفكرية والتاريخية والأمسيات الشعرية والموسيقية، ويقدم لوحات من الفنون الشعبية ونداوة حوارية وجلسات نقاشية في مواضيع ذات شأن ثقافي وتاريخي واجتماعي وأدبي.

وبدوره أشار الدكتور محمد بن إبراهيم الجيلان نائب الرئيس التنفيذي لدار نشر جامعة الملك سعود للنشر العلمي، إلى أن الثقافة هي جزء مهم في عملية تقارب الشعوب؛ فهي لغة يمكن من خلالها التعرف على الآخر، وأداة للتقارب بين الشعوب.