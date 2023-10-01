نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 9 سنين.. أغنية "شبرا وبنات شبرا" لـ ريكو تتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد صاحب حقوق ملكية أشهر أغنية للمطرب الشعبي ريكو، والتي تحمل عنوان “شبرا وبنات شبرا”، نشرها من جديد عبر القنوات على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، واستطاعت الأغنية في وقت قصير أن تتصدر تريند بالمرتبة الـ12.

تفاصيل أغنية “شبرا وبنات شبرا”





غناء ريكو، كلمات شكري محجوب، الحان ريكو، ومن توزيع بهاء حسني.

كلمات أغنية شبرا وبنات شبرا



ﺷﺒﺮﺍ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺷﺒﺮﺍ ﺳﺒﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘﻴﺔ ﺣﺎﺳﺐ ﻳﺎﻋﻢ ﺣﺎﺳﺐ ﻳﺎﺧﻮﻳﺎ ﺣﺎﺳﺐ ﻳﺎﺑﻮﻳﺎ ﺣﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﺷﻘﻴﻖ ﺃﻧﺎ ﺑﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺌﺪﺓ ﺣﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﻠﻤﻴﺔ ﺷﻘﺎﻭﺗﻬﻢ ﻣﺪﺍﺭﻳﺔ ﺍﻭﻋﻰ ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻳﺎﻛﻠﻮﻫﺎ ﻭﻫﻰ ﻭﺍﻟﻌﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﺣﺮﻳﻔﺔ ﺩﻭﻟﻬﺎ، ﺯﻋﻠﻬﻢ ﻭﺣﺶ، ﻭﺩﻭﻟﻬﺎ ﺯﻋﻠﻬﻢ ﻭﺣﺶ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﺪﻟﻊ ﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﺮﻗﺺ ﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺩﻭﻝ ﺗﻄﻠﻊ ﻉ ﺍﻟﺪﻭﻳﻘﺔ ﻳﻌﻠﻘﻮﻙ ﻓﻰ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻨﺼﺒﺢ ﻉ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺗﻼﺗﻴﻦ ﺗﻼﺗﺔ ﻭﻣﻴﺔ.ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺟﺪﻋﺎﻥ ﻭﻣﺆﺩﺑﻴﻦ ﻭﺳﻊ ﻟﻠﺒﻮﻻﻗﻴﺔ، ﺣﻠﻮﻳﻦ ﻭﻣﻬﻠﺒﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻟﻪ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻗﻔﺎﻟﻪ ﻫﻨﺨﺶ ﻉ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﺘﻠﻜﺶ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻰ ﻣﻴﺎﻣﻰ، ﻭﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺕ ﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﻘﻴﺔ، ﻧﻄﻠﻊ ﻉ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻭﻧﻤﺴﻰ ﻉ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، ﺣﻰ ﺍﻷﺗﺒﺎﻋﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ، ﻣﻨﻮﺭﻳﻦ ﻗﺎﻟﻪ: ﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻤﻨﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ، ﻋﻠﻤﻨﻰ ﺍﻟﺮﻭﺷﻨﺔ ﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎﺑﻨﻰ ﻋﺎﺷﺮ، ﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺪﻋﻨﺔ ﻭﺍﻭﻋﻰ ﺗﺤﻴﻰ، ﺷﺒﺮﺍ ﻭﺗﻨﺴﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻹﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ".

ما هي آخر أعمال ريكو السينمائية؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ريكو السينمائية فيلم "بورصة مصر"، وهو بطولة علاء مرسي، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، مدحت تيخة، نجوى فؤاد، سيناريو وحوار غادة حنفي، إخراج أحمد أنور.