نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة للفجر الفني: لا أحب التعليق على الإنتقادات وأشارك في مسلسل "على باب العمارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت في فترة قصيرة أن يتردد إسمها على سؤشيال الميديا من خلال عدة أعمال أبرزها عملها الأخير “ سيب وأنا أسيب” والتي كنت تجُسد الشخصية الأنانية الإستغلالية ومع مرور تبدأ التراجع عن هذه الشخصية، والتقي الفجر الفني بالفنانة آية سماحة لتحدثنا عن دورها في مسلسل “ سيب وأنا أسيب” والأعمال القادمة.

الفنانة آية سماحة ومراسلة الفجر أميرة محمد

كلمينا عن مشاركتك في مهرجان القاهرة للدراما ؟



سعيدة بمشاركتي في مهرجان القاهرة للدراما للمرة الثانية على التوالي، وأتمني الحضور والمشاركة كل عام.

على هامش الدراما، شاركتِ بمسلسل " سيب وأنا أسيب" وحدث عدة إنتقادات عليها ما تعليقك عليها ؟



لا تعليق، لا أحب التعليق على الإنتقادات.

آية سماحة “ سيب وأنا أسيب”

ما رأيك في الأعمال ذات ١٥ حلقة وذات ٣٠ حلقة، أيهم تفضلٍ ؟



كلًا منهم له ذوق مختلف عن الآخر.

ما أكثر عمل جذبك في السباق الرمضاني الماضي وتمنياتي المُشاركة به ؟



مسلسل " تحت الوصاية" للفنانة مني زكي ودورها فهذا المسلسل من الأعمال الذي جذبتني وتمنيت أن أشُارك بها بالتأكيد، لا كنت أريد أن أكون مكان النجمة مني زكي، لأن لا يمكن أن أحد يقدم الدور مثل ما هي قدمته، ولكن أحببت العمل والدور للغاية.

مسلسل تحت الوصاية

ما الأعمال القادمة ؟

أشُارك في مسلسل “ حدث بالفعل” ومسلسل “ على باب العمارة”