بدء تجهيزات العرض الخاص لفيلم "سكر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم "سكر" والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن موعد عرض أول فيلم سينمائي غنائي من إنتاجها الخاص، ومن المقرر عرضه يوم 12 أكتوبر المقبل، حيث يعتبر هذا الفيلم رسالة للعائلة وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

فيلم سكر

أحداث فيلم سكر

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

من هم صناع فيلم سكر؟

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرين.

فيلم سكر

موعد انطلاق الفيلم السينمائي سكر

من المقرر أن ينطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة.

آخر أعمال ماجدة زكي السينمائية:

ويذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي هو مسلسل قوت القلوب، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي، من إنتاج عام 2020.