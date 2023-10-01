جومانا مراد رئيسة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر من مهرجان الإسكندرية السينمائى

القاهرة - محمد ابراهيم -

تترأس النجمة جومانا مراد، لجنة تحكيم مسابقة افلام شباب مصر بالدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وتضم اللجنة عضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي.

وتنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين، وتحمل شعار "السبنما ترقص وتغني".

تفاصيل حفل الافتتاح

ويقام حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.

جومانا مراد تتحدث عن ابنتها المتوفية

تحدثت جومانا مراد عن ابنتها قائلة: "أنا فاكرة يوم دفنتها كنت بقرأ سورة يس والملك، وكل اللي نحوا بيعيطوا كانت قوتي كبيرة ساعتها وكلهم كانو مستغربين لإن مفيش أغلى من فقدان الابن، بنتي قبل ما تموت بيوم معرفتش أنام كإن في نار قايده في قلبي وقولت لجوزي بنتي هتموت وفي تاني يوم الصبح لقيتها ماتت، وبعدها دخلتلها وحطيت ايدي عليها وكنت بقرألها دعاء وأنا خارجه من عندها شميت ريحة ريحان في أيدي وهي ريحة الجنة لأنها طفلة ملاك".

جومانا مراد تتحدث عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني

وتحدثت جومانا عن مشاركتها في كلًا مسلسل بابا المجال ومسلسل عملة نادرة وقالت: "كنت بقدم عملين مختلفين في رمضان كنت بصور أكثر من 48 ساعة بشكل مستمر من غير ما أنام إلا ساعات قليلة وشخصية دميانة في عملة نادرة بصراحة كانت صعبة أوي ومقلقتش أن أظهر شكلي يكون حلو مكانش ده يهمني كان أخري أحط كحل في عيني لأن مفيش ست صعيدية عامله ميكب، أنا أصلًا بميل لعدم الميكب واللهجة مكانتش صعبه عليا لأني بقالي فترة عايشة في مصر والمصريين عندهم روح خاصة بيهم حلوة فاتعودت على اللهجة كويس، أنا اتربيت مع مصريين من وقت ما كنت طفلة منذ نعومة أظافري وبعشق مصربحس إني مصرية وده مش كلام بحس أن روحي مصرية، والبلد دي ليها فضل كبير عليا أما عن شخصيتي في المسلسل وكمان اتأثرت بشخصية دميانة في عملة نادرة لدرجة اني عيطت وأنا بقرأ الورق".

وتحدثت عن مشاهد الموت في كلا العملين خاصة أن في مسلسل المجال توفى نجلها بينما في عملة نادرة توفى زوجها وقالت: "المشهد بتاع موت زوجي في عملة نادرة كان تريند واستريحت أول ما خلصته وكان عندي مشهد مستر ساين في مسلسل بابا المجال وهو وفاة ابني فكنت خايفه لأني مكانش ينفع أكرر نفس المشاهد مع بعض يعني كنت بقول لنفسي مينفعش أكرر نفس الصرخة وبهتم بالتفاصيل دي لأنها بتفرق مع الجمهور".