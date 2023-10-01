إعلامية شهيرة تشن هجومًا ناريًا على أنغام بسبب نجلها الكويتي

الرياض - محمد الاطلسي - أشعلت الإعلامية الكويتية مي الهيدان، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد شن هجوم ناري على المطربة أنغام بعد قيامها بتقديم نجلها “عبد الرحمن” حفلها بالكويت الذي أقيم أمس.

وقامت أنغام بمفاجأة جمهورها أثناء حفلها في الكويت بتقديم نجلها عبد الرحمن على المسرح في دار الأوبرا الكويتية وقدمته للجمهور.

وقالت لجمهورها: “عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم”.

وأضافت: “شاهدوا القمر الكويتي هذا، مبروك لكم ولي، وأنا سعيدة جدًا به”.

ويعد عبد الرحمن، ابن أنغام من زوجها السابق الموزع الكويتي فهد والذي لم يستمر طويلًا وانفصلا بعد زواج 3 سنوات.

وقامت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بإعادة نشر مقطع تقديم أنغام لنجلها، وعلقت قائلة: “طب ياست أنغام متشكرين على الترند اللي عملتيه بابنك عبد الرحمن باشا فهد الشليبي الآن، الصراحة عمل ترند أكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك إن انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك”.

وأضافت: “طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية، لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا..طبعا بكل جدارة أول مرة يدخل الكويت مع حضرتك النهار ده لحسبة تجارية وسياسية بحتة..الولد عمره 17 سنة و10 شهور.. حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال أيام، ودي جنسية كاملة الدسم.. جنسية تشر فلوس، ومع تعويم الجنسية تحويل الدينار بقى جامد”.

واستكملت: “ثانيا لو كان هامك الأمور الإنسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين أهله، ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقال، لأن الحفلة هي في بلده وبيته، مش طالع بدلة كأنه عنده ملاحقة على الفقرة وحكاية اعتبره إحنا نعلمه الكويتي على يكبر.. يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر..عايزة بعد بقى 18 نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره.. دي مسؤولية الأم”.

وتابعت: “أنا أمي مصرية وأبويا دكتور كويتي كانت تجبرنا نتكلم كويتي وتقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوها”.

واختتمت مي العيدان حديثها قائلة: “أنت شكلك مأخذه الخليجي كاللهجي سبوبة مش نظام بحبلكم عمرك ماشفناهم تجيبي الكويت مريحة ولا زيارة عائلية كله شغل تقبضي وتخلعلي على مصر”.