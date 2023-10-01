نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن محمد يحي: المهرجانات شكل مزيكا عادي.. لكن الانتقاد بيبقي على الألفاظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت كاميرات الفجر الفني مساء يوم الجمعة بفريق عمل أغنية “هاروني بوس” للفنان دياب وكشف فريق العمل عن كواليس الأغنيه وقال الملحن محمد يحيى للفجر الفني أولآ، دياب صاحبي من زمان واشتغلنا قبل كده في حاجات كتير، وكلمني رامي صديقي وقالي عاوزين نسمع حاجه لدياب وعلى الفور عملنا اجتماع في الاستوديو وأستقرينا على الأغنية وهي من كلمات شاعر جديد وكان بعتهالي على الوتساب وعجبتني.

وتابع محمد يحيى، بخصوص فكرة الاغنية قائلًا، الفكره ماطولتش على ما نفذتها لأن هي انبعتت ليا واشتغلت عليها في خمس ساعات والبوستر لذيذ أوي والناس لما بتشوفه بيفتكروا حاجه تانيه لكن كلامها هادف جدًا وده اللي بيحصل لكثير مننا لأن دائمًا بنلاقي أقرب الناس لينا هم اللي بيأذونا.

و أضاف ردود الأفعال أنا مش بركز معاها خالص أنا بخلص شغلي وبتنزل للناس وبسيب الباقي على ربنا وبخصوص الشغل حاليًا أنا شغال على أعمال مع عمرو دياب ومع اليسا ومع تامر حسني وجورج وحماقي ونصر محروس وسميه والحاجات الجديدة اللي بتظهر بشتغل عليها.

وعن رأي محمد يحيى في المهرجانات قال، هي شكل من أشكال المزيكا العادية لو الكلام بتاعها كويس هتبقي كويسه و أنا ممكن أعمل أغنيه هاوس عاديه ويبقى عليها كلام مش كويس، لكن الانتقادات بتبقى على الكلام وليس المزيكا، واليوتيوب مش مقياس خالص ولا نسبة المشاهدات ل نجاح أي أغنية، على سبيل المثال أغنية ليا مع أحمد سعد من 2004 وطلعت ترند لما غناها مع تامر عاشور.

أغنية "هارونى بوس"

و أغنية هاروني بوس من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومنتج منفذ رامز سليمان، ومن إنتاج آلاء لاشين.