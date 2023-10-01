نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع فيلم "بلموندو" يمنحون الجمهور فرصة المشاركة في أحداث الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج سامر المحضر عن فكرة جديدة يشارك من خلالها الجمهور في أحد مشاهد فيلم “بلموندو” الذي يتم تصويره حاليًا، حيث أعلن الفنان حسن الرداد، بطل العمل أن هناك مشهدًا سيتم تصويره الساعة العاشرة مساء اليوم، ويتضمن بث مباشر للشخصية التي يجسدها في الفيلم، وهناك فرصة لمن يتفاعل مع هذا البث للظهور ضمن هذا المشهد.

وقال الرداد، عبر حسابه بموقع “تيك توك” "مين عايز يطلع معايا في فيلم "بلموندو"، عندي لقطة مهمة جدًا في الفيلم، وهى عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل تعليقاتها وارائها في شخصية الفيلم، مستنيكم".

أبطال فيلم بلموندو



يشار إلى أن فيلم بلموندو" انتاج رويال صن للانتاج والتوزيع الفني، ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي

قصة فيلم بلموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول بلموندو الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم تحت تهديد السلاح، وتحت تهديد السلاح يشارك في بطولتة بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.