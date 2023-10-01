نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال يوسف: أزمتي مع السرطان خلتني أعرف أن فيه ربنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان جمال يوسف، أنه أصبح قريبًا من الله بعد نجاته من مرض السرطان، مشيرًا إلى أن فكره تغير بعد هذه الأزمة.

جمال يوسف ضيف برنامج زووم ونص

وكشف جمال بوسف، خلال لقاؤه ببرنامج زووم ونص، المذاع عبر شاشة قناة" هي"، والذي تقدمه الإعلامية نورهان عبدالفتاح، معاناته مع مرض السرطان، ولافت إلى أنه لم يكن قريب من الله قبل مرضه، وهذه الأزمة جعلته يقترب من الله أكثر.

جمال يوسف يتحدث عن أزمة مرضه

موضحًا: أزمة السرطان خلتني أعرف أن ربنا موجود، طبعا أنا عارف من الأول أن ربنا موجود، بس مكنتش قريب منه أوي، بصلي وبصوم وأذكي وإيماني ازداد أكتر.

وتابع: بقيت عارف أن أنا كنت ميت، فما بالك أنتي بقا لو بقى ليا رزق في حتة ربنا مش هيدهولي وقومني تاني، أنا مكنتش بتكلم، مكنتش باكل ولا بشرب، كنت فعلا ميت، ربنا كبير واتغير فكري كتير اه الحمد لله".