نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب عن انتقادات تدريس سيرتها: "اللى رفضوا الفكرة أقلية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن خبر تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة قائلة: “أنا اتبسطت مش لأن شخصيتى هتطلع ولكن لأن الأفكار اتغيرت وحصل تحضر في الأفكار" وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “فيس أوف” والذى يعرض على شاشة قناة “هي”.

وأكملت: “احنا بنتقدم مبنجبش الحفريات وبنتكلم عنها احنا لازم أولادنا يعرفوا مين عايشين معايا ومين كان عايش معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم وأثلج صدرى أن مجموعة من الجماهير رحبت جدا جدا بالفكرة”.

وتحدثت عن الأقلية التى رفضت المبادرة قائلة: “إذا وجد أغلبية رفضت فدي مسألة عادية احنا مبنتفقش كلنا على حاجة لكن السواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بسعادته”.

وأضافت: “بعد إغلاق المسرح المدرسي ومبقاش في منفذ للشباب يعرفوا مين مؤلف موسيقى ومين فنان تشكيلى ومين ومين وحقهم رجع ليهم الحقيقة”.

وعلقت على وجود معلومات خاطئة في سيرتها قائلة: لا كله راضية عنه الا معهد الفنون المسرحية اللي المفروض يبقى مسرح السينما وبيقولوا غلطة مطبعية.

وكشفت عن رأيها حول من يستحق أن تُدرس شخصيته قائله: الحقيقة حاليا في اسماء كتير أوى وأنا أخشى أن أقول اسم وأغفل التانى فهذا يرجع إلى اللجنه اللي بتقول مين ينفع ومين يبقى.

موعد برنامج FACE OFF

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج منها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.





تردد قناة هي



تم الإعلان من قبل الجهة الإدارية للقناة هي أن التردد الجديد الخاص بها يساعد في جعل إشارة القناة قوية ويسهل متابعتها من أي منطقة، وعن إحداثيات تردد قناة هي 2023 نذكر ما يلي:

التردد: 10815.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

