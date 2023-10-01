نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. صلاح عبد الله وبنات ضيوف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان القدير صلاح عبد الله وبناته في ضيافة برنامج صاحبة السعادة تقديم الإعلامية اسعاد يونس، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة عدد من الفقرات المميزة، حيث يتحدث الفنان صلاح عبد الله عن مشواره الفني وأحدث أعماله، وتقوم الإعلامية إسعاد يونس بعمل اختبار لبنات صلاح عبد الله في أعماله الفنية.



أخر أعمال صلاح عبد الله التلفزيونية

يذكر أن أخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل سفاح الجيزة، وشاركه البطولة: أحمد فهمي، ميمي جمال، باسم سمرة، داليا شوقي، ركين سعد، جيهان الشماشرجي، حنان يوسف، ريم حجاب، أحمد فهيم، لبنى ونس، تأليف محمد صلاح عزب، إخراج هادي الباجوري.

أخر أعمال الفنان صلاح عبد الله السينمائية

بينما كانت أخر أعمال الفنان صلاح عبد الله السينمائية فيلم البطة الصفرا، وشاركه البطولة: غادة عادل، محمود حافظ، محمد عبدالرحمن، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، سامي مغاوري، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

أعمال صلاح عبد الله في الموسم الرمضاني

وشارك الفنان صلاح عبد الله في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "جت سليمة" مع النجمة دنيا سمير غانم، ومسلسل "سره الباتع" مع النجم أحمد فهمي.