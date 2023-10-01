نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. منصة شاهد تشوق جمهورها بالإعلان الترويجي لمسلسل عنبر 6 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد الإلكترونية vip إعلانا تشويقيًا جديد للموسم الثاني من مسلسل "عنبر 6"، بعد النجاح الهائل الذي حققه الموسم الأول، حيث نال إعجاب الجمهور واحتل تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه.



ونشرت منصة شاهد الفيديو الترويجي للمسلسل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا:" انتظروا صبا مبارك في الموسم الثاني من عنبر 6"، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6" ابتداء من يوم 12 أكتوبر المقبل

أبطال مسلسل " عنبر 6 " الموسم الثاني

مسلسل "عنبر 6" يضم نخبة من نجوم الفن على رأسهم: صبا مبارك، آيتن عامر، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد على، بالإضافة إلى مرام علي، فايز قزق، نهلة داوود، فارس ياغي، يوسف حداد، أسعد رشدان، أسعد حداد، دوري السمراني وآخرين، وهو معالجة درامية: هانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.



أحداث " عنبر 6" في الموسم الثاني

يعتبر الموسم الثاني من مسلسل "عنبر 6" إستكمالًأ لنجاح الموسم الأول، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، كتابته وحولته إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وتستكمل أحداثه فيما يخص رد فعل السجينات بعد الحريق الذي نشب في السجن، واستمرار البحث عن قاتل المرزوقي والد رهف "سولاف فواخرجي"، بجانب قصة ليلى "صبا مبارك" التي قُبض عليها واكتشفت أنها تعيش مع أهل مزيفين، وآدم (نواف الظفيري) الذي أُصيب بطلقات نارية.



سلاف فواخرجي تنسحب من الجزء الثاني من "عنبر 6"

وكانت قد كشفت الفنانة سلاف فواخرجي في تصريحات سابقة، أنها لن تكون موجودة بالموسم الثاني من العمل بسبب عدم القدرة على تنسيق أوقات التصوير وذلك لوجود التزامات أخرى.