تفاصيل شخصية محمد رضوان في فيلم "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد رضوان، حاليًا في فيلم "عادل مش عادل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويجسد خلال الأحداث دور صاحب مكتب محاماة شرير.

ما هي تفاصيل فيلم "عادل مش عادل"؟

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، دينا، وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



ما هي تفاصيل شخصية محمد رضوان في مسلسل “العودة”؟

كما يشارك محمد رضوان، حاليًا في مسلسل “العودة” الذي يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة، ويُجسد خلال الأحداث شخصية صاحب مطعم سياحي.

من هم أبطال مسلسل “العودة”؟



مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

على باب العمارة”

وينتظر محمد رضوان حاليًا عرض مسلسل “على باب العمارة”، المقرر عرضه في شهر أكتوبر الجاري، والعمل بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.



فيلم "الاسكندراني"



كما يشارك حاليًا في فيلم "الاسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ما هي آخر أعمال محمد رضوان؟



وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد رضوان مؤخرًا، في ثلاثة أعمال درامية، ضمن مسلسلات رمضان 2023، وقد تألق في مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، ودارت أحداثه حول شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر، ويُطلق عليه بابا المجال، بسبب تفوقه ومهارته في مجال عمله، بالإضافة لمسلسل وعود سخية بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين.