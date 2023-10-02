أحمد حاتم عن "الملحد ": من أصعب الشخصيات بالنسبة لي.. وأتمنى نكون ناقشناها بشكل إيجابي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش أحمد حاتم حالة من النشاط الفني حيث، ينتظر حاليًا طرح اكثر من عمل سينمائي قريبًا، منهم فيلم "حسن المصري"، المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل بالسينمات.

ماذا قال أحمد حاتم عن دوره في فيلم الملحد؟

وفي سياق آخر، يجسد أحمد حاتم في فيلم "الملحد"، شخصية يحيى مدرب تمثيل، مُشيرًا إلى أنه ذاكر تلك الشخصية جيدًا، قائلًا في تصريحات صحفية له: "كانت شخصية عندها ظروف ما مأثرة عليها من الأول، فكان لازم يبان أن هو عنده حاجة معينة وكبت وغضب، لغاية ما بنفهمه مع الوقت، فكانت شخصية صعبة جدًا، وإن شاء الله فيلم الملحد يثير الجدل بشكل منصف ومنطقي ومنحكمش عليه من اسمه نتفرج الأول، وأنا وافقت عليه على طول وحسيت أنه حاجة مهمة الواحد يتكلم فيها ويناقشها، وأتمنى نكون ناقشناها بشكل إيجابي إن شاء الله".



تفاصيل فيلم الملحد

تدور قصة فيلم الملحد في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بين البعض منهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

من هم أبطال فيلم" الملحد"؟

ويشارك في فيلم الملحد بجانب الفنان أحمد حاتم، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبل.

كما يستعد أبطال وصناع فيلم "حسن المصري" لعرضه الخاص غدًا الثلاثاء الموافق 3 من شهر أكتوبر، تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان أحمد حاتم ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

من هم أبطال فيلم “حسن المصري”؟



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.