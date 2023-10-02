بيونسيه تطرح فيلم عن جولتها الغنائية Renaissance أول ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدد رسميًا موعد العرض السينمائي للفيلم الوثائقي الذي تم تصويره للجولة الفنية الاستثنائية للنجمة بيونسيه، والتي حملت عنوان Renaissance World Tour.

ووفق ما ذكره موقع "ديد لاين"، الفيلم الذي وثقت به بيونسيه كواليس حفلها الغنائي الاستثنائي، سيطرح للعرض بتاريخ الأول من ديسمبر المقبل.

بيونسيه

جديد أخبار الموسيقى بهوليوود

وضمن أحدث أخبار نجوم الموسيقى بهوليوود، ان أطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 أغنيات جديدة تضاف للمرة الأولى للألبوم كأغنيات إضافية على أغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، أن هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الاغاني، باضافة خمسة أغنيات جديدة، منها أغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 اكتوبر المقبل.

جديد أخبار تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الأمور تسير بشكل جيد للثنائي.