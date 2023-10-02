ردود فعل إيجابية للإعلان التشويقي الأول لفيلم Animal

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد طول انتظار، طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد للنجم "رانبير كابور" بعنوان Animal، وهو أحدث عمل سينمائي مرتقب لرانبير بعد فترة غياب طويلة.

ونقل موقع إنديا توداي، الاعلان الترويجي الأول للفيلم، مع رصده لردود فعل رائعة لعدد من نجوم بوليوود الذين رحبو بعودة رانبير بعد فترة غياب.

رانبير كابور

طاقم عمل مميز

وكان قد طرح النجم بوبي ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن احداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

الفيلم الأكثر دموية

تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الاكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "انديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر ان يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الأكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.

مشاركة أنيل كابور

وكان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها انيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.