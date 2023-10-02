لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد ظهورها مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية“ المذاع على شاشة إم بي سي وتحدثت عن كواليس مسلسل ” سيب وأنا سيب ” مع النجم أحمد السعدني الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في الفترة الماضية.



مشهد ضرب هنا الزاهد في سيب وأنا سيب

وأوضحت هنا الزاهد أن الفنان أحمد السعدني يمتلك قوة كبيرة، قائلة "في مشهد الرقص في مسلسل سيب وأنا أسيب لما ضربني بالقلم أيده كانت تقيلة بشكل غير طبيعي".



وتابعت: "أنا عاملة عملية في مناخيري وانت وجعت مناخيرى على فكرة بعد انتهاء المشهد.. ولكنه اعتذر في النهاية".

حقيقة جزء ثاني من مسلسل سيب وأنا سيب

وتابعت هنا الزاهد، أنه من المفترض أن يكون هناك جزء ثاني لمسلسل سيب وأنا أسيب ولكنها ليست متأكدة من هذا الأمر حتى الآن.

سعادة هنا الزاهد بنجاح مسلسل سيب وأنا سيب

اوضحت هنا الزاهد، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عن سعادتها بنجاح مسلسها "سيب وأنا أسيب" والذي عُرض مؤخرًا على أحد المنصات الالكترونية، مشيرة إلى أن طاقم العمل كان متناغمًا للوصول إلى ظهور المسلسل بشكل مُشرف.



واضافت:" لم أكن أتوقع النجاح الكبير للمسلسل، اتبسطت جدًا وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد، قبل تصوير المسلسل كنت شايفة أحمد السعدني إنه شخصية رذلة، وبعد بداية تصوير المشاهد تغيرت نظرتي للسعدني تماما"