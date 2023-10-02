حنان مطاوع بعد تكريمها من مهرجان إسكندرية: الفن عملي اتزان نفسي

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي لمهرجان الاسكندريه بتكريم الفنانة حنان مطاوع في الدورة الـ ٣٩ برئاسة الأمير أباظة.

تصريحات حنان مطاوع

قالت حنان مطاوع في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح:"أنا قلبي بيدق جداً وممتنة أوي يمكن مش سني صغير أوي ولكن أنا صغيرة أمام العمالقة وقدام أساتذتي وقدام كل فنان أبهجني".

تابعت:" يمكن أنا خجولة جداً ولكن الفن إداني حاجات مهمة، عمل لي اتزان نفسي وخلاني اتجنن، وأدركت أن الإنسانية ستزداد عندما يؤخذ الفن بمحمل الجد".

مشاركة حنان مطاوع في مسلسل" صوت وصورة"

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة حنان مطاوع حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "صوت وصورة" استعدادًا لعرضه قريبًا على شاشات التلفزيون، حيث يتبقى لها شهر فقط وتنتهي من تصوير كافة مشاهد العمل.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا وتنتجه اروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة.

ما هي أعمال حنان مطاوع المقبلة؟

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة حنان مطاوع حاليًا عرض مسلسلها الجديد "هابي هالوين"، وهو من سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، مدير تصوير محمد مطر، إنتاج محمد سطوحي، وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

من هم أبطال مسلسل “سره الباتع”؟

جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مشاركتها في رمضان الماضي خلال مسلسل “سره الباتع” الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه. وشارك في البطولة كل من أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم