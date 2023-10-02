فيلم Jawan يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات بتاريخ بوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في ان يصبح الفيلم الهندي الاعلى تحقيقا للايرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من اقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، وتربع على قمة ايرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.

تسريبات مبكرة

وكان قد تعرض الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان لتسريبات بظهور مقاطع من الفيلم على عدد من منصات الإنترنت، وذلك قبل طرح الفيلم للعرض.

واتخذ صناع الفيلم إجراءات حازمة تجاه الأمر، بأن حركو دعاوى للشرطة ضد المسربين، وما كان من الشرطة الهندية إلا أن قامت بإرسال بيانات تحذيرية لحسابات تواصل على تويتر بحذف المقاطع المسربة حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.