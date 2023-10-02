كيت بلانشيت تشارك بأسبوع باريس للموضة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد عرض أزياء Alexander McQueen ضمن أسبوع باريس للموضة هذا العام، حضور مميز من قبل عدد من كبار نجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة كيت بلانشيت لعرض الأزياء المميز، إلى جانب الفنانة الشابة أيل فانينج.

العرض المميز للأزياء، قدم أحدث ابداعات المصمم العالمي الكساندر مكوين، التي يطرحها لموسم الخريف وشتاء 2023 و2024.

كيت بلانشيت وإيل فانينج

أسبوع الموضة

أيضًا، كان قد شهد العرض السنوي لأزياء الخريف من علامة الأزياء العالمية ديور، مشاركة مجموعة مميزة من النجمات الشباب م هوليوود، اللائي حرصن على الحضور للمشاركة في العرض الجديد المميز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة نجمات بالعرض، كان منهن النجمة الكبيرة تشارليز ثيرون، والنجمة جينفر لورانس، كضيوف ضمن الحضور.

نجمات Dior

وسبق أن عادت النجمة نتالي بورتمان للظهور بعد غياب، خلال إجرائها لجلسة تصوير جديدة لحملة دعائية مخصصة لعلامة ديور العالمية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها نتالي للعلامة العالمية للازياء والموضة، على أحد الشواطئ بمدن اسبانيا الساحلية، وكانت في إطلالة حمراء أنيقة.