خاص| أمير شاهين:" أتمنى تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل درامي "

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أمير شاهين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "عن نوعية القضية التي يوُد تسليط الضوء عليها وتقديمها في عمل درامي معلقًا: "لدينا عدة قضايا تخص الحياة والشباب، ولكن أحب أن يكون هناك تسليط ضوء على ذوى الإحتياجات الخاصة، فيوجد نسبة حوالينا لابئس بها وبيكون حقهم مهدور، بالرغم من امتلاكهم لطاقات كبيرة، وشرف لي أن التقيت ببعض منهم رأيت فيهم أذكياء، لذلك اتمنى تسليط الضوء عليهم في عمل درامي ".



تفاصيل حكاية “ألفريدو ”





يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

من هم نجوم حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب؟





يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين

ما هي آخر أعمال الفنان أمير شاهين؟





يعد مسلسل “دنيا تانية” آخر أعمال أمير شاهين الدرامية، وهو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في شهر رمضان 2022من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء، صادق وأشرف زكي ومي سليم وفراس سعيد،إيمان السيد،ولاء الشريف،ليلى عز العرب،شريف عمر،أحمد جمال سعيد،أمير شاهين،سمر جابر،أحمد عزمي،تأليف حمدي التايه،عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ،إخراج أحمد عبد العال

من هو أمير شاهين؟



ممثل مصري وشقيق الفنانة إلهام شاهين دخل إلى عالم التمثيل منذ أن كان صغيرًا فقد شارك بعمل عدة أعمال تليفزيونية وهو طفل، والتي منها السجينتان، وأيضًا آه يا بلد آه، ولذلك فهو يعتبر من الممثلين المشهورين منذ صغرهم وهو أيضًا كان يعشق الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وبعد وفاتها بخمس سنوات تزوج من الممثلة المصرية والمونتيرة منة جاب الله.