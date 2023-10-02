نيللي كريم تعود للكوميديا في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت النجمة نيللي كريم أن تقدم في رمضان المقبل 2024 شخصية كوميدية، وجاء ذلك بعد نجاحها الكبير في دور" سكر" الشخصية التي جسدتها في مسلسل "ب 100 وش" وحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2020، حيث طالبها الجمهور بتكرار تجربة الكوميديا مرة أخرى ولكن قدمت نيللي شخصيات تراجيدية ودرامية على مدار العامين الماضيين.

نيللي كريم تستعد لمسلسل فراولة

تستعد الفنانة نيللي كريم لتحضير مسلسل "فراولة" المقرر بدء تصويرها في نهاية أكتوبر الجاري وعرضه في رمضان المقبل 2024، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

نيللي كريم تكشف تفاصيل دورها في مسلسل فراولة



وقالت نيللي كريم خلال لقاء اذاعي إنها تجسد شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظرًا لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.



وهذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل "بـ100 وش" 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وفيلمي "سحر العيون" مع حلا شيحة عام 2002، و"غبي منه فيه" مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

وأشادت نيللي بفكرة تقديم الأعمال الدرامية المنحصرة في 15 حلقة، بدلًا من الـ30، مشيرة إلى أن الأخيرة أصبحت تواجه مشاكل بسبب عدم اكتمال كتابة الحلقات قبل التصوير، ما يدخل الفنان في حال ضغط بسبب الوقت وحتمية تسليم الحلقات في غضون أيام قليلة ومحدودة، وفي نفس وقت العرض.



ما هي آخر أعمال نيللي كريم؟

يشار أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت مؤخرًا، بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

"ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل.