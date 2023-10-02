نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلانه الاعتزال للمرة الثانية.. توفيق عبد الحميد يتصدر تريند "جوجل" السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان توفيق عبد الحميد محرك البحث “جوجل” بالسعودية في الساعات الماضية، بعدما أعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية خلال عامين بسبب ظروفه الصحية.



توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية



وقال توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخص على موقع الفيس بوك: “ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي”.

وسبق أن شرح توفيق عبد الحميد طبيعة مرضه، مؤكدًا أن المهنة شاقة جدًا، ويحتاج قبل العودة لممارستها للخضوع لجراحة "مخيفة" في العمود الفقري، ولا يزال مترددا في قبول هذا القرار.



اعتزال توفيق عبد الحميد في المرة الأولى

وسبق أن أعلن، توفيق عبد الحميد اعتزال التمثيل نهائيًا فور الانتهاء من تصوير مسلسل "يوتيرن" وقال عبر حسابه الشخصي الوحيد على السوشيال ميديا بموقع الفيس بوك قائلًا: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا".

وبعد ساعة كاملة وخوفًا من تحميل أحد أبطال المسلسل مسئولية القرار، كتب توفيق عبد الحميد منشورًا جديدًا طالب فيه الجميع باحترام رغبته وقال: “قرارى سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام”.

ونفي الفنان توفيق عبد الحميد ما تردد من شائعات بأن الفنانة ريهام حجاج هي السبب في قرار اعتزاله العمل الفني، مؤكدا أن حالته الصحية هي التي تستوجب ذلك.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على موقع الفيس بوك: “علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتي والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام”.

ما هي آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد؟

يذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد شارك في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ببطولة مسلسل “يوتيرن” بعد غياب 12 عامًا عن المشاركة في الدراما المصرية، وشاركه البطولة النجوم ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.