نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. عرض مسرحية "قبل الخروج" على مسرح أوبرا ملك برمسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الييت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد العرض المسرحي "قبل الخروج" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت بقيادة الفنان سامح بسيوني، وذلك في الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري، علي مسرح أوبرا ملك برمسيس، ويعرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.



سامح البسيوني

جانب من عرض مسرحية قبل الخروج



أحداث العرض المسرحي" قبل الخروج "

يقول محمد زناتي مؤلف العرض المسرحي “ قبل الخروج”، إن أحداث المسرحية تدور في إطار عبثي حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل إليه، وبرغم إن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة إلا إنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم.

صناع العرض المسرحي قبل الخروج

يشارك في العرض المسرحي "قبل الخروج" عدد من الوجوه الصاعدة منها: "شريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، عادل سعيد، مجدي عبد الحليم، أحمد ابوالغيط"، تأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، والعرض المسرحي من تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.